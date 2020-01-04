Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть

Сумка выглядит так: черная, прямоугольная, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Может переноситься как в руке, так и через плечо.

Правоохранители просят граждан сообщить, если вам известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если ваша родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу, если вы располагаете сведениями о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или лицах, в пользовании которых они находятся, если вы владеете какой-либо иной информацией о случившемся.