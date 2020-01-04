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Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть

04 января 2020 15:28
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Новости Беларуси. В Минске в реке второго января была найдена сумка с человеческими останками.  

Ее обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи – здесь подробнее.  

По информации МВД, устанавливаются очевидцы, которые могли видеть человека с сумкой.  

Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть-1

Фото: МВД

Сумка выглядит так: черная, прямоугольная, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Может переноситься как в руке, так и через плечо. 

Правоохранители просят граждан сообщить, если вам известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если ваша родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу, если вы располагаете сведениями о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или лицах, в пользовании которых они находятся, если вы владеете какой-либо иной информацией о случившемся. 

Сумка с человеческими останками в Свислочи: милиция ищет тех, кто мог ранее её видеть-4

Фото: МВД

Информацию можно сообщить в любое отделение милиции или по телефонам:  +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102. 

Конфиденциальность гарантируется. 

# ЧП # происшествия

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