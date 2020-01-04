В Гродно пьяный парень завёл бензопилу и пытался познакомиться с женщиной

Новости Беларуси. В Гродно мужчина угрожал женщине заведенной бензопилой на остановке.
По информации МВД, происшествие случилось вечером третьего января. Нетрезвый мужчина с бензопилой в руках подошел к остановке общественного транспорта. Он завел инструмент, стал кричать, что разрушит остановку и причинит телесные повреждения женщине, которая на ней находилась.
Спустя время мужчина ушел, а 36-летняя женщина сообщила о случившемся правоохранителям.
Личность фигуранта была установлена. Им оказался 22-летний неоднократно судимый местный житель. Он был пьян и отрицал свою вину. Когда молодой человек протрезвел, то признал вину и сообщил, что таким образом хотел познакомиться с женщиной.
Действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Еще один случай произошел в Гродно летом.
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