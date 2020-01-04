В Гродно супруги и их сын найдены мёртвыми в квартире

Новости Беларуси. В Гродно в квартире обнаружены мертвыми три человека.

По информации Следственного комитета, третьего января вечером жительница одного из многоквартирных домов областного центра сообщила, что из соседней квартиры ощущается трупный запах.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия.

В квартире обнаружили тела трех человек – 65-летних супругов и их 39-летнего сына. Следы проникновения обнаружены не были.

Были изъяты медпрепараты, бутылки из-под спиртного, по которым планируется проведение различных исследований, назначено производство судебно-медицинских экспертиз.

Жильцы дома рассказали, что видели жильцов в последний раз в середине декабря прошлого года. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.