На одном из полигонов Барановичского гарнизона контрактник получил травму руки

Новости Беларуси. Контрактник травмировал руку на одном из полигонов Барановичского гарнизона.

По информации, опубликованной на Facebook-странице Натальи Гаврусик – официального представителя Министерства обороны Беларуси, на одном из полигонов Барановичского гарнизона военнослужащий контрактной службы получил травму руки.

Предварительно, это произошло из-за нарушений требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.

Контрактнику оказана медицинская помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.

Проводится проверка обстоятельств получения травмы.