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В Калинковичском районе мужчина подозревается в убийстве 42-летней жены

02 октября 2019 13:26
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе устанавливаются обстоятельства убийства.  

По информации Следственного комитета, 42-летняя женщина без признаков жизни была обнаружена в частном доме в городском поселке Озаричи второго октября.  

По подозрению в совершении преступления задержан ее 47-летний муж. Он находился в нетрезвом состоянии. С мужчиной работают следователи.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Допрашиваются родственники и соседи супругов.  

Назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.  

В конце сентября в Минске мужчина убил брата и ранил его жену – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

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