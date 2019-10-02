В Калинковичском районе мужчина подозревается в убийстве 42-летней жены

Новости Беларуси. В Калинковичском районе устанавливаются обстоятельства убийства.

По информации Следственного комитета, 42-летняя женщина без признаков жизни была обнаружена в частном доме в городском поселке Озаричи второго октября.

По подозрению в совершении преступления задержан ее 47-летний муж. Он находился в нетрезвом состоянии. С мужчиной работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Допрашиваются родственники и соседи супругов.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.