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В Мстиславском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся

02 октября 2019 11:45
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Новости Беларуси. 1 октября около половины четвёртого дня в Мстиславском районе перевернулись «Жигули».

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 43–летний житель Климовичей ехал за рулём автомобиля «ВАЗ-2106» по трассе Р15. На 34 км водитель пошёл на обгон, но не смог удержать машину на дороге. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Водитель получил ушиб спинного мозга, перелом позвоночника и закрытую ЧМТ. Мужчина госпитализирован. Отмечается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Городокском районе ВАЗ врезался в придорожное дерево.

Пострадавший был доставлен в больницу – подробности здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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