В Мстиславском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Новости Беларуси. 1 октября около половины четвёртого дня в Мстиславском районе перевернулись «Жигули».

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 43–летний житель Климовичей ехал за рулём автомобиля «ВАЗ-2106» по трассе Р15. На 34 км водитель пошёл на обгон, но не смог удержать машину на дороге. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Водитель получил ушиб спинного мозга, перелом позвоночника и закрытую ЧМТ. Мужчина госпитализирован. Отмечается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Городокском районе ВАЗ врезался в придорожное дерево.