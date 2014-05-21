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Студент колледжа устроил резню в вагоне метро в Китае. Погибли 3 человека, 25 госпитализированы

21 мая 2014 18:11
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Новости Резня в Тайбэе. Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда в метрополитене. От полученных ранений три человека скончались на месте. Еще 25 госпитализированы.

По предварительным данным, нападавшим оказался студент колледжа. Мотивы преступления выясняются.

Это не первая подобная трагедия в регионе за этот месяц. Шестого мая ЧП произошло в китайском городе Гуанчжоу: неизвестные мужчины устроили резню на железнодорожном вокзале. Причины той атаки до сих пор неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Китай

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