21-летняя девушка умерла после визита к гинекологу частного медцентра в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте умерла пациентка частного медцентра "Лодэ". По предварительной информации, к медикам 21-летняя девушка обратилась для проведения диагностического исследования. Однако во время приема пациентке стало плохо. Позже ее доставили в реанимацию ближайшей городской больницы. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Девушка пришла в медицинский центр на плановую манипуляцию. Довольно распространенная процедура проходила в кабинете врача-гинеколога. Однако в какой-то момент что-то пошло не так: после введения препарата пациентке резко стало плохо.

Сотрудники Центра незамедлительно начали оказывать девушке неотложную помощь. Обеспокоенные резким ухудшением ее состояния, медики срочно вызвали «скорую».

В реанимационное отделение Брестской больницы сокрой помощи пациентка с диагнозом «анафилактический шок на применение лекарственных препаратов» была доставлена около трех часов дня.

За жизнь 21-однолетней брестчанки врачи боролись около 15 часов.

Реанимационные мероприятия увенчались успехом – в какой-то момент врачам даже удалось восстановить сердечную деятельность и нормализовать артериальное давление.

Евгений Янкелевич, заместитель главного врача Брестской больницы сокрой медицинской помощи:

В течение ночи ее состояние оставалось очень нестабильным: менялась гиподинамика (падало давление, повышалось давление). Все это требовало дополнительной медикаментозной коррекции. К сожалению, произошла повторная остановка сердца и к 6 часам утра наши реанимационные мероприятия оказались неэффективными.

Сейчас в причинах, из-за которых погибла девушка, уже разбираются следователи. Из больницы и Центра изъяты медицинские документы и лекарственные препараты, которые использовались при обследовании погибшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Макарук, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники девушки, ее знакомые, медицинский персонал Центра и больницы. В настоящее время назначена судебно-криминалистическая экспертиза, которая и установит точную причину смерти.

Александр Стельмах, заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области:

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что причиной смерти ее явился анафилактический шок как реакция на введение лекарственного средства. Данные результаты являются предварительными. Сейчас проводится комплекс дополнительных методов исследования. Прежде всего судебно-гистологическая, судебно-химическая.

Управлению здравоохранения по Брестской области уже поручено провести служебную проверку для установления всех подробностей произошедшего. Ведь пока говорить об истинных причинах трагедии пока преждевременно.