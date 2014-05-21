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Ночью 21 мая на проспекте Независимости пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ГАИ

21 мая 2014 15:02
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Новости Беларуси. Трагедия в Минске. Ночью на проспекте Независимости пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ГАИ. По предварительной информации это произошло, когда инспектор пытался остановить другой автомобиль для проверки документов. От полученных травм старший лейтенант погиб на месте. Ему было всего 24 года.

Виновник ДТП – 28-летний житель поселка Колодищи. Он попытался скрыться, однако далеко уехать ему не удалось. Позже  выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. В его крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе дважды за управление автомобилем в пьяном виде. 

Сейчас водитель задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это был молодой парень. Ему было всего 24 года. За те  5  лет, которые он проработал в ГАИ Первомайского района, он, действительно, зарекомендовал себя, пользовался уважением как со стороны руководства, так и со стороны своих коллег. С долгом и с честью исполнял свои служебные обязанности и служил в органах внутренних дел, поэтому мы приносим искренние соболезнования родственникам, родным и близким данного сотрудника.

# происшествия # ГАИ # Татьяна Харлинская

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