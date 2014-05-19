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6-месячного ребенка выбросили из окна пятого этажа в Барановичах. Подозреваемый задержан

19 мая 2014 17:49
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Новости Беларуси. Шокирующий случай произошел на днях в Барановичах.

Полугодовалого мальчика беспощадно, словно вещь, швырнули из окна пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан знакомый матери ребенка – 31-летний местный житель, который находился у нее дома. В момент трагедии женщина отсутствовала.

Что толкнуло мужчину на совершение преступления, еще предстоит выяснить.

Напомним, несколько лет назад резонансное преступление произошло в Могилеве. Тогда пьяный отец на день рождения жены в общежитии убил четырехмесячного малыша, нанеся ему черепно-мозговую травму.

40-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана. Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал мужчине … спать. Смотрите видео. 

# происшествия # Убийство # мужчина

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