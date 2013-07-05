Стрельба в жилом районе Гродно. Пенсионер стрелял в женщину, когда она выбивала ковёр

Новости Беларуси. Стрельба по ул. Домбровского областного центра. Вечером 2 июля женщина вышла на улицу выбивать ковёр. В это время в неё выстрелил неизвестный.

Пострадавшая обратилась в больницу. Медики констатировали пулевое ранение правого предплечья. Как сообщили в Следственном комитете, в совершении преступления подозревается 63-летний местный житель. У него изъят личный арсенал: пневматическая винтовка, оптический прицел и пули. Что стало причиной такого поведения, ещё предстоит выяснить.

Напомним, в июне прошлого года на автостоянке в Пинске мужчина открыл огонь по прохожим. Стрелял из обреза охотничьего ружья. Ранены два человека, их в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу. Одному пуля попала в ногу, второму – в руку (смотрите видео).



Неприятный инцидент произошел 20 октября на продовольственном рынке «Ждановичи» в Минске. Цыгане, граждане России, и кавказцы, устроили массовую драку на одной из точек, не сойдясь, в цене во время заключения сделки по продаже телефона. Локальная перебранка превратилась в массовую драку после того, как каждая из сторон пригласила родственников и знакомых. В какой-то момент самый «крутой» выхватил травматический пистолет и начал стрелять в толпу. От пуль пострадали три человека, но и стрелка сильно избили - всех четверых доставили в больницу. Остальных участников драки задержали.