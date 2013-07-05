Прямой эфир

В Могилеве за вечер выпало более половины месячной нормы осадков. Уровень воды достигал 40 см

05 июля 2013 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев минувшим вечером больше напоминал маленькую Венецию. В городе за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков.

Наиболее всего пострадала улица Мовчанского. Здесь канализационные стоки не справились с очередным летним ливнем. В результате машины, подобно кораблям, вынуждены были лавировать между водными потоками.

Досталось и автомобильной стоянке у ближайшего гипермаркета. Парковку полностью затопило. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров.

Предыдущий потоп в Могилеве был всего неделю назад. Тогда из-за сильного дождя больше часа было парализовано движение общественного транспорта на улице Первомайской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Потоп в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте боевики обстреляли армейский блокпост, казармы и полицейский участок. 1 человек погиб, 3 ранены
05 июля 2013 09:49

В Египте боевики обстреляли армейский блокпост, казармы и полицейский участок. 1 человек погиб, 3 ранены

На День Независимости в США фейерверки взорвались до запуска. Ранены 28 человек
05 июля 2013 09:47

На День Независимости в США фейерверки взорвались до запуска. Ранены 28 человек

В США празднование Дня Независимости закончилось стрельбой. 3 человека убиты, 12, в том ребенок, ранены
05 июля 2013 06:23

В США празднование Дня Независимости закончилось стрельбой. 3 человека убиты, 12, в том ребенок, ранены