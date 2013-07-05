В Могилеве за вечер выпало более половины месячной нормы осадков. Уровень воды достигал 40 см

Новости Беларуси. Могилев минувшим вечером больше напоминал маленькую Венецию. В городе за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков.

Наиболее всего пострадала улица Мовчанского. Здесь канализационные стоки не справились с очередным летним ливнем. В результате машины, подобно кораблям, вынуждены были лавировать между водными потоками.

Досталось и автомобильной стоянке у ближайшего гипермаркета. Парковку полностью затопило. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров.

Предыдущий потоп в Могилеве был всего неделю назад. Тогда из-за сильного дождя больше часа было парализовано движение общественного транспорта на улице Первомайской, сообщили в программе .