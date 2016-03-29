Прямой эфир

В Вашингтоне мужчина открыл стрельбу рядом со зданием Капитолия: два человека ранены

29 марта 2016 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Вашингтоне мужчина открыл стрельбу рядом со зданием Капитолия. Стражам правопорядка посетитель показался подозрительным. И они попросили показать, что у него в карманах. В ответ на это мужчина достал пистолет и направил на полицейских. Те открыли огонь и ранили нападавшего. Также ранение получила стоявшая рядом с преступником женщина. Она госпитализирована.

Доставший пистолет мужчина тоже доставлен в больницу. Это 66-летний житель штата Теннесси. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Так, его арестовывали в октябре 2015 года, когда он пытался сорвать заседание палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейском районе дачница, сжигая сухую траву, подожгла сразу семь зданий
29 марта 2016 06:21

В Вилейском районе дачница, сжигая сухую траву, подожгла сразу семь зданий

«На теле ребенка обнаружены следы от укусов»: 8-месячную девочку нашли мертвой в квартире в Минске
28 марта 2016 17:26

«На теле ребенка обнаружены следы от укусов»: 8-месячную девочку нашли мертвой в квартире в Минске

В Могилеве с пятого этажа упал двухлетний мальчик, он скончался на месте
28 марта 2016 17:26

В Могилеве с пятого этажа упал двухлетний мальчик, он скончался на месте