В Вашингтоне мужчина открыл стрельбу рядом со зданием Капитолия: два человека ранены

Новости США. В Вашингтоне мужчина открыл стрельбу рядом со зданием Капитолия. Стражам правопорядка посетитель показался подозрительным. И они попросили показать, что у него в карманах. В ответ на это мужчина достал пистолет и направил на полицейских. Те открыли огонь и ранили нападавшего. Также ранение получила стоявшая рядом с преступником женщина. Она госпитализирована.

Доставший пистолет мужчина тоже доставлен в больницу. Это 66-летний житель штата Теннесси. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Так, его арестовывали в октябре 2015 года, когда он пытался сорвать заседание палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.