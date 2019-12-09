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43 человека погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели

09 декабря 2019 08:09
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Новости Индии. Клубы дыма вновь поднялись над фабрикой в Нью-Дели, где накануне в результате сильного пожара погибли 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место нового возгорания направлены несколько пожарных расчетов.

43 человека погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели-1

Отметим, после ЧП, которое произошло в минувшие выходные, в больнице с ожогами и травмами находятся 16 человек. Владелец фабрики взят под арест.

Выяснилось, что сгоревшее здание не было оснащено средствами пожарной безопасности, необходимые лицензии и разрешения также отсутствовали.

43 человека погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели-4

43 человека погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели-6

43 человека погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели-8

# Пожар # Фотофакт

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