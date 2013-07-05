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В Бресте байкер врезался в ограждение. От удара раскололся шлем

05 июля 2013 14:47
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Новости Беларуси. 22-летний байкер  во время движения на большой скорости врезался в ограждение. От удара у брестчанина раскололся шлем.

Молодой человек госпитализирован. О его состоянии не сообщается. По предварительным данным, у молодого человека перелом ключицы. К слову, у байкера есть водительское удостоверение категории В, но нет категории, которая дает право управления мотоциклами.

Напомним, в аварии, которая произошла в столице минувшей весной, мотоциклист чудом остался жив. Утром 8 мая в центре Минска мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. ДТП произошло на проспекте Независимости недалеко от парка Челюскинцев. Мотоциклист не рассчитал скорость и буквально влетел в салон мультивэна, выбил заднее стекло. Молодой парень в итоге доставлен в больницу с переломом руки (смотрите видео).

# происшествия # Фотофакт # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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