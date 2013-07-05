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В Бресте сотрудница одного из банков за четыре года похитила 1 млрд 300 млн рублей

05 июля 2013 13:14
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Новости Беларуси. Крупное хищение расследуют брестские правоохранители. Сотрудница одного из городских банков умудрилась похитить 1 млрд 300 млн белорусских рублей.

Схема оказалась достаточно простой. Женщина вынимала из середины денежной пачки купюры крупного номинала, а вместо них помещала более мелкие.

Система работала без сбоев почти 4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Макарук, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Хищение путем злопуотребления служебными полномочиями».
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Мера пресечения в отношении подозреваемого не избиралась.
Санкция данной статьи предусматривает собой лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

# происшествия # Мошенничество # Руслан Макарук # Криминал # Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской област

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