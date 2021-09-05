Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На экране эти кадры впервые.

Подошли к этому окну, постучали. Дед подошел к окну. Спросил: «Кто там?» Я ему ответил: «Свои». Он спросил: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Дед, зерно надо?» Он сказал: «Подожди, сейчас я открою дверь».

Дед у меня спросил: «Где зерно?» Я говорю: «Дед, нет никакого зерна. Если хочешь жить, давай деньги». Он улыбнулся так. Думал, шутка. Работали по следующей схеме. Наведывались к слабым и одиноким в день пенсии. Отбирали деньги и убивали.