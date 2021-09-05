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Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года

05 сентября 2021 17:07
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Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года-1

На экране эти кадры впервые.

Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года-4

Подошли к этому окну, постучали. Дед подошел к окну. Спросил: «Кто там?» Я ему ответил: «Свои». Он спросил: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Дед, зерно надо?» Он сказал: «Подожди, сейчас я открою дверь».

Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года-7

Дед у меня спросил: «Где зерно?» Я говорю: «Дед, нет никакого зерна. Если хочешь жить, давай деньги». Он улыбнулся так. Думал, шутка.

Работали по следующей схеме. Наведывались к слабым и одиноким в день пенсии. Отбирали деньги и убивали.

Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года-10

Я накинул удавку и минуты три где-то подержал. Отпустил. Он тихонько объехал.

Так от рук мерзавцев в мирное время погибли два старика из Слуцкого и Копыльского районов, которые прошли войну. Чтобы замести следы, хладнокровные убийцы поджигали дом вместе с жертвами.

Через неделю мужчины планировали провернуть подобное с 89-летней бабушкой из соседней деревни. Та оказалась не из робкого десятка и успела набрать 102. Потом зачинщик убийств будет хвалиться перед сокамерниками, что на его совести не одна смерть. Дальше были крокодиловы слезы, страх расстрела, кошмары и явка с повинной.

Страх расстрела. История первого смертного приговора 2021 года-13

– Что вас подвигло на написание явки?
– Ну, что... Не мог ни спать, ничего. Постоянно это все снилось.

Сегодня ему 30. Могло бы быть. Первый смертный приговор в 2021 году. Подельники получили 22 и 17 лет лишения свободы. Еще один на исправительных работах за кражу.

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# Смертная казнь # происшествия # Фотофакт

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