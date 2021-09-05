История самой крупной нарколаборатории. Как юные химики обменяли 20 лет жизни на 100 килограммов психотропов

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Захотели легких денег, но в 20 с лишним отправились в колонию. Самая крупная нарколаборатория в Беларуси аннулирована под Минском. Трое безработных россиян работали на некоего Михаила. Все указания организатор интернет-магазина по продаже запрещенных веществ оптом давал с помощью законспирированной переписки. Прикрывались производством якобы автохимии.

Сергей Покора, заместитель начальника отдела УСК Беларуси по Минской области:

Когда они занимались этим в Российской Федерации, в какой-то момент прекратили эту деятельность по причине страха, испугавшись, что их постигнет ответственность.

За 100 килограммов альфа-PVP и мефедрона аноним обещал исполнителям два миллиона российских рублей. Именно столько молодым людям нужно было на съемку юмористического фильма. Но все пошло по другому сценарию. Их взяли с поличным. Все трое получили от 17 до 19 лет лишения свободы усиленного режима. Примечательно, что учились они в одной школе и из благополучных семей.