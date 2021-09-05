История самой крупной нарколаборатории. Как юные химики обменяли 20 лет жизни на 100 килограммов психотропов

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Захотели легких денег, но в 20 с лишним отправились в колонию. Самая крупная нарколаборатория в Беларуси аннулирована под Минском. Трое безработных россиян работали на некоего Михаила.
Все указания организатор интернет-магазина по продаже запрещенных веществ оптом давал с помощью законспирированной переписки. Прикрывались производством якобы автохимии.
Сергей Покора, заместитель начальника отдела УСК Беларуси по Минской области:
Когда они занимались этим в Российской Федерации, в какой-то момент прекратили эту деятельность по причине страха, испугавшись, что их постигнет ответственность.
За 100 килограммов альфа-PVP и мефедрона аноним обещал исполнителям два миллиона российских рублей. Именно столько молодым людям нужно было на съемку юмористического фильма. Но все пошло по другому сценарию. Их взяли с поличным. Все трое получили от 17 до 19 лет лишения свободы усиленного режима. Примечательно, что учились они в одной школе и из благополучных семей.
Сергей Покора:
Дай мы завершить незаконную деятельность этих лиц – можно было бы колоссальное количество произвести наркотиков. Это бы нанесло большой урон в том числе и здоровью населения как Республике Беларусь, так и иных стран. Они не употребляли особо опасные психотропные вещества, что указывает на понимание, что это очень пагубно влияет на организм, здоровье, и сами они к этому не прикасались. Их задачей было потом еще организовать различную завуалированную упаковку всех этих веществ под видом различной краски либо оставить это где-то в тайнике. То есть неоднообразным каким-то способом оно бы распространилось.
Это история о тех, чьи злоключения не остались в тайне, а заработать на жизнь, кино или алкоголь легким путем так и не получилось. Те, кто надеялся сорвать большой куш с неизвестного дяди, который платит и заказывает, сами оказались за решеткой. Заработать легальным способом вышло бы дешевле.
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