«Грозит очень большой срок». Как ошибка в номере дома сорвала планы неудавшихся вымогателей из Украины

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анекдотичные приключения украинцев в Беларуси. Двое жителей соседней страны приехали на заказное дело, но сперва украли у россиянина чемодан в Национальном аэропорту Минск. Переоделись в его одежду и обувь из багажа и разгуливали по столице. Гости подшофе еще успели затеять конфликт с прохожими и получить за это административку.

Украинцы приехали в буквальном смысле выбивать долги из руководителя некогда успешного бизнеса за вознаграждение – больше 10 тысяч белорусских рублей. Шесть лет назад по проекту ударила девальвация. И по взятой взаймы крупной сумме у дочерней компании в Москве образовалась задолженность.

Виктор Грамович, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:

С февраля 2015 года в отношении представителя белорусской компании от неустановленных лиц начали поступать различного рода неоднократные требования о возврате займа. Причем эти требования предъявлялись совсем не в форме делового сотрудничества. Они сопровождались высказываниями угроз уничтожения и повреждения личного имущества, что приобрело совсем другой характер взаимоотношений – криминальный. Ошибка в одной цифре дома – и планы злоумышленников провалились. Заказчик неверно указал адрес. Учуяв неладное, местные жители сделали замечание двум подозрительным мужчинам лет за 30. И те отправились на вокзал за билетами обратно в Киев.

Владимир Реентов, следователь по особо важным делам следственного управления УСК Минску:

Согласно заданию, они должны были прибыть на территорию Республики Беларусь, проехать по адресу места жительства потерпевшего и, убедившись, что он там проживает, совершить насилие в отношении его либо иных лиц, проживающих по этому адресу.

Дальнейшему сценарию позавидовали бы Тарантино и Скорсезе. Гангстеры возвращаются, чтобы выполнить уговор, довести дело до конца и устраивают мордобой до потери сознания. Причем под раздачу попадает сосед потерпевшего. Снимают видеоотчет для заказчика преступления. При всем при том клептоманы не в силах расстаться с украденным чемоданом.