«Грозит очень большой срок». Как ошибка в номере дома сорвала планы неудавшихся вымогателей из Украины

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анекдотичные приключения украинцев в Беларуси. Двое жителей соседней страны приехали на заказное дело, но сперва украли у россиянина чемодан в Национальном аэропорту Минск. Переоделись в его одежду и обувь из багажа и разгуливали по столице. Гости подшофе еще успели затеять конфликт с прохожими и получить за это административку.
Украинцы приехали в буквальном смысле выбивать долги из руководителя некогда успешного бизнеса за вознаграждение – больше 10 тысяч белорусских рублей. Шесть лет назад по проекту ударила девальвация. И по взятой взаймы крупной сумме у дочерней компании в Москве образовалась задолженность.
Виктор Грамович, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
С февраля 2015 года в отношении представителя белорусской компании от неустановленных лиц начали поступать различного рода неоднократные требования о возврате займа. Причем эти требования предъявлялись совсем не в форме делового сотрудничества. Они сопровождались высказываниями угроз уничтожения и повреждения личного имущества, что приобрело совсем другой характер взаимоотношений – криминальный.
Ошибка в одной цифре дома – и планы злоумышленников провалились. Заказчик неверно указал адрес. Учуяв неладное, местные жители сделали замечание двум подозрительным мужчинам лет за 30. И те отправились на вокзал за билетами обратно в Киев.
Владимир Реентов, следователь по особо важным делам следственного управления УСК Минску:
Согласно заданию, они должны были прибыть на территорию Республики Беларусь, проехать по адресу места жительства потерпевшего и, убедившись, что он там проживает, совершить насилие в отношении его либо иных лиц, проживающих по этому адресу.
Дальнейшему сценарию позавидовали бы Тарантино и Скорсезе. Гангстеры возвращаются, чтобы выполнить уговор, довести дело до конца и устраивают мордобой до потери сознания. Причем под раздачу попадает сосед потерпевшего. Снимают видеоотчет для заказчика преступления. При всем при том клептоманы не в силах расстаться с украденным чемоданом.
Владимир Реентов:
Фигуранты были очень удивлены тем обстоятельством, что за якобы пустяковое преступление с их стороны им грозит очень большой срок наказания, так как они это мотивируют тем, что на территории Украины за это им бы вообще ничего не было. Для наших жителей этого населенного пункта, где произошел инцидент, это вызвало, соответственно, культурный и не только шок, что среди белого дня приезжают два неустановленных лица (наружность у них довольно-таки была своеобразная) и просто ни с того ни с сего причиняют телесные повреждения.
Обвиняемые сейчас под стражей. Они отказались давать показания. Уголовное дело передано прокурору для изучения и направления в суд. А ознакомиться есть действительно с чем. У следователей немало любопытных видео. На этом бандиты играют с оружием как с игрушками и направляют его друг в друга.
Это было снято еще до приезда в Беларусь. Известно, что в Украине они неоднократно были судимы за незаконный оборот наркотиков, оружия, вымогательство и хулиганство.
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