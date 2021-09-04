В Минске сбили 12-летнего велосипедиста. Мальчик двигался по велодорожке

Новости Беларуси. Проводятся проверки по факту двух ДТП с велосипедистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пересечении улицы Ратомской и проспекта Независимости произошел наезд на велосипедиста-мужчину, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке и на зеленый сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему была оказана помощь.

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