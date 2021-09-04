В Минске сбили 12-летнего велосипедиста. Мальчик двигался по велодорожке
Новости Беларуси. Проводятся проверки по факту двух ДТП с велосипедистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пересечении улицы Ратомской и проспекта Независимости произошел наезд на велосипедиста-мужчину, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке и на зеленый сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему была оказана помощь.
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Сотрудники ГАИ зафиксировали еще одну аварию с участием велосипедиста. Пострадал 12-летний ребенок.
Егор Шармалайкин, инспектор ДПС ОГАИ Первомайского РУВД Минска:
Водитель автомобиля Volvo двигался по улице Курсанта Гвишиани. При повороте направо на улицу Героев 120-й дивизии совершил наезд на велосипедиста, мальчика 12 лет, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке на велосипеде. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района, а также следственно-оперативная группа ГАИ УВД Мингорисполкома.
По статистике, в выходные количество ДТП растет. ГАИ напоминает о соблюдении правил безопасности.