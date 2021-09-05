Впервые на экране. Как группа душегубов убивала стариков под Слуцком

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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То, что вы видели в боевиках и фильмах ужасов – цветочки в сравнении с тем, что мы сейчас вам покажем. Группа работала по следующей схеме. Наведывались к слабым и одиноким в день пенсии. Отбирали деньги и убивали. Так от рук мерзавцев в мирное время погибли два старика из Слуцкого и Копыльского районов, которые прошли войну. Чтобы замести следы, хладнокровные убийцы поджигали дом вместе с жертвами.