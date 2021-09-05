Впервые на экране. Как группа душегубов убивала стариков под Слуцком

Новости Беларуси. Убийства, вымогательства, наркотики и кровавые драки. За последние несколько лет в Беларуси появились двойники преступлений родом из 90-х. Часть из них раскрыта в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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То, что вы видели в боевиках и фильмах ужасов – цветочки в сравнении с тем, что мы сейчас вам покажем. Группа работала по следующей схеме. Наведывались к слабым и одиноким в день пенсии. Отбирали деньги и убивали. Так от рук мерзавцев в мирное время погибли два старика из Слуцкого и Копыльского районов, которые прошли войну. Чтобы замести следы, хладнокровные убийцы поджигали дом вместе с жертвами.
Игорь Масляк, заместитель начальника следственного управления УСК Беларуси по Минской области:
Открывают газовый вентиль. Перерезают шланг, по которому идет газ, обливают бензином внутри, поджигают и уходят. Выходят из дома, подельник нашего основного обвиняемого вызывает по телефону пожарную службу, скорую и милицию. А основной фигурант возвращается к месту преступления, разбивает окно и прилюдно, при всех пожарных начинает якобы оказывать помощь. То есть при доставке из этого огненного дома нашего потерпевшего.
Через неделю мужчины планировали провернуть подобное с 89-летней бабушкой из соседней деревни. Та оказалась не из робкого десятка и успела набрать 102. Потом зачинщик убийств будет хвалиться перед сокамерниками, что на его совести не одна смерть. Дальше были крокодиловы слезы, страх расстрела, кошмары и явка с повинной.