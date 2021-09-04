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На МКАДе такси врезалось в лесовоз. Водитель скончался на месте

04 сентября 2021 15:15
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Новости Беларуси. На 44-м километре внешнего кольца МКАД Kia въехал в попутно двигавшийся лесовоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сбили 12-летнего велосипедиста. Мальчик двигался по велодорожке

На МКАДе такси врезалось в лесовоз. Водитель скончался на месте-1

От полученных травм 35-летний водитель легковушки скончался на месте.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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