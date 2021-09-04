На МКАДе такси врезалось в лесовоз. Водитель скончался на месте

Новости Беларуси. На 44-м километре внешнего кольца МКАД Kia въехал в попутно двигавшийся лесовоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сбили 12-летнего велосипедиста. Мальчик двигался по велодорожке