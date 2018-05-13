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Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем

13 мая 2018 14:50
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Новости Беларуси. Под Каменцем утром в аварию попал микроавтобус, в котором ехали юные украинские футболисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-1

Один ребёнок погиб. Шестеро – ранены. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ДТП. Пострадавшие сразу же были доставлены в районную больницу. Сейчас большинство из них переведено в Брест. Сюда направлены лучшие специалисты из Минска. 

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-4

Пётр Бутрим, СТВ:
ДТП произошло около 7 часов утра в нескольких километрах от Каменца. В центральную районную больницу пострадавшие дети были доставлены уже спустя несколько минут. К сожалению, один из юных пассажиров микроавтобуса погиб на месте аварии. 6 – с тяжелыми травмами с самого утра находились здесь под наблюдением врачей.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-7

Виктор Михайловский, начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома:
6 детей поступили к нам с различными степенями тяжести черепно-мозговой травмы, травмы с переломом бедра, с множественными ушибами, с ранами и на голове, и на лице у детей. Всем детям оказана первичная медицинская помощь, проведена первая хирургическая обработка. Вызваны были специалисты из областного центра экстренной медицинской помощи. В течение часа приехали детские реаниматологи, детские хирурги, детские травматологи.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-10

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Я даю высокую оценку оказания медицинской помощи, то, что было сделано в этот трагический момент. Были вовремя доставлены пациенты в Каменецкую центральную районную больницу и пациенты, которые были транспортабельны, доставлены в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-13

 Микроавтобус с детской футбольной командой из Украины столкнулся с погрузчиком на трассе недалеко от деревни Мартынюки.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-16

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:
По предварительной информации, гражданин Украины, 1976 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор». В результате, ребенок 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте происшествия.

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем-19

Пётр Бутрим: 
Целая бригада медиков – среди них нейрохирург, травматолог и реаниматолог – выехали из Минска. Несколько часов назад пятерых детей доставили в Брестскую областную больницу. Еще одному делают сложную операцию в этих стенах.

# Авария в Брестской области # происшествия # Виктор Михайловский # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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