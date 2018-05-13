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В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца

13 мая 2018 12:27
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Новости Беларуси. Днём 12 мая в Гомеле начался пожар в панельном девятиэтажном доме по улице 50 лет завода Гомсельмаш.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из окна на первом этаже шёл дым. В горевшей трёхкомнатной квартире находились 77-летний хозяин и его 45-летний сын. Вместе с ними проживает жена хозяина, но во время происшествия женщина была на даче.  

В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Сотрудники МЧС обнаружили и спасли обоих мужчин. Сына хозяина квартиры с предварительным диагнозом «ожоги кистей рук и головы 2 степени, всего пострадало 10% тела» и пожилого мужчину с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.  

В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество на балконе, закопчены стены в квартире.  

В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении.  

Весной 2018 года в Городке горела пятиэтажка. 

Работники МЧС спасли 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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