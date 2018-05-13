В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца
Новости Беларуси. Днём 12 мая в Гомеле начался пожар в панельном девятиэтажном доме по улице 50 лет завода Гомсельмаш.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из окна на первом этаже шёл дым. В горевшей трёхкомнатной квартире находились 77-летний хозяин и его 45-летний сын. Вместе с ними проживает жена хозяина, но во время происшествия женщина была на даче.
Сотрудники МЧС обнаружили и спасли обоих мужчин. Сына хозяина квартиры с предварительным диагнозом «ожоги кистей рук и головы 2 степени, всего пострадало 10% тела» и пожилого мужчину с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.
Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество на балконе, закопчены стены в квартире.
Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении.
Весной 2018 года в Городке горела пятиэтажка.
Работники МЧС спасли 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку – подробнее здесь.