В Гомеле из горевшей девятиэтажки сотрудники МЧС спасли мужчину и его пожилого отца

Новости Беларуси. Днём 12 мая в Гомеле начался пожар в панельном девятиэтажном доме по улице 50 лет завода Гомсельмаш.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из окна на первом этаже шёл дым. В горевшей трёхкомнатной квартире находились 77-летний хозяин и его 45-летний сын. Вместе с ними проживает жена хозяина, но во время происшествия женщина была на даче.