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В Лидском районе дотла сгорел автобус

13 мая 2018 13:59
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Новости Беларуси. Вечером 12 мая в Лидском районе во время движения загорелся автобус.  

Как сообщает 0154.by, в транспортном средстве было около 30 человек. За рулём автобуса находился 53-летний лидчанин. По его словам, во время движения автобуса начали моргать лампочки.  

В Лидском районе дотла сгорел автобус-1

Фото: 0154.by  

Затем водитель увидел огонь под щитком приборов и попытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, но у него не получилось. МАЗ сгорел полностью.  

В Лидском районе дотла сгорел автобус-4

Фото: 0154.by  

Никто из пассажиров не пострадал.  

В Лидском районе дотла сгорел автобус-7

Фото: 0154.by  

Имеются сведения, что транспортное средство является собственностью одной из лидских строительных фирм. Автобус отвозил рабочих с местной пилорамы в ЛТП под Новогрудком.  

В Лидском районе дотла сгорел автобус-10

Фото: 0154.by  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2018 года в Слуцком районе загорелась фура. 

Инцидент произошёл во время движения по трассе – подробности здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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