В Лидском районе дотла сгорел автобус

Новости Беларуси. Вечером 12 мая в Лидском районе во время движения загорелся автобус. Как сообщает 0154.by, в транспортном средстве было около 30 человек. За рулём автобуса находился 53-летний лидчанин. По его словам, во время движения автобуса начали моргать лампочки.

Фото: 0154.by

Затем водитель увидел огонь под щитком приборов и попытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, но у него не получилось. МАЗ сгорел полностью.

Фото: 0154.by

Никто из пассажиров не пострадал.

Фото: 0154.by

Имеются сведения, что транспортное средство является собственностью одной из лидских строительных фирм. Автобус отвозил рабочих с местной пилорамы в ЛТП под Новогрудком.

Фото: 0154.by