Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси 235 тысяч евро по поддельным документам

На страже экономической безопасности страны. Контрабанду пресекли гродненские таможенники: вывезти из Беларуси 235 тысяч евро попытался гражданин Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого он предоставил поддельные документы, подтверждающие происхождение средств. По факту незаконного перемещения суммы в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Сергей Плешков, старший инспектор отдела таможенных расследований Гродненской региональной таможни:

Случай произошел в пункте пропуска «Бенякони». Следуя на легковом автомобиле, гражданин Грузии задекларировал 235 тысяч евро. Так как общая сумма наличных денежных средств превышала 100 тысяч долларов США, водитель предоставил необходимые для этого документы об их происхождении. Гродненские таможенники усомнились в подлинности заявленных сведений и провели проверку, в результате которой выяснилось, что деньги поступили гражданину от несуществующих фирм.