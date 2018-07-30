Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы стран тесно сотрудничали, чтобы остановить торговлю людьми. Проблема много лет остается острой для всего мира. Криминальный бизнес по доходности на втором месте после наркоторговли. Его оборот в районе 150 миллиардов долларов в год.

Беларусь последовательно отстаивает идею необходимости объединить усилия в борьбе с торговлей людьми. В ООН наша страна инициировала резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Ее соавторами стали более 70 государств из всех регионов мира.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Калі мы не зможам устанавіць сувязь паміж сабой. Рэальную шчырую. Адсунуць у бок другасныя разыходжанні і зразумець, што, калі не будзе адзінага фронту барацьбы з гандлем людзьмі, ніякага рэальнага зруху не будзе. Сёння, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, сітуацыя пагаршаецца.

Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси:

На национальном уровне противодействия торговле людьми в Беларуси определены как приоритетные направления. Беларусь очень активно выступает на международной арене с разными инициативами. Глобально тоже очень много делается, в том числе в рамках организации ООН.