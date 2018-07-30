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Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

30 июля 2018 17:08
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Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми-1

Спецслужбы стран тесно сотрудничали, чтобы остановить торговлю людьми. Проблема много лет остается острой для всего мира. Криминальный бизнес по доходности на втором месте после наркоторговли. Его оборот в районе 150 миллиардов долларов в год.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми-4

Беларусь последовательно отстаивает идею необходимости объединить усилия в борьбе с торговлей людьми. В ООН наша страна инициировала резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Ее соавторами стали более 70 государств из всех регионов мира.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми-7

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Калі мы не зможам устанавіць сувязь паміж сабой. Рэальную шчырую. Адсунуць у бок другасныя разыходжанні і зразумець, што, калі не будзе адзінага фронту барацьбы з гандлем людзьмі, ніякага рэальнага зруху не будзе. Сёння, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, сітуацыя пагаршаецца.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми-10

Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси:
На национальном уровне противодействия торговле людьми в Беларуси определены как приоритетные направления. Беларусь очень активно выступает на международной арене с разными инициативами. Глобально тоже очень много делается, в том числе в рамках организации ООН.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми-13

30 июля уже в 5 раз отмечается Международный день борьбы с торговлей людьми. Кстати, именно по инициативе Беларуси в 2013 году ему присвоили официальный статус.

# Торговля людьми # происшествия # Андрей Дапкюнас # Зейнал Гаджиев # Фотофакт

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