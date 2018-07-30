46-летний мужчина утонул в Ветковском районе, спасая 9-летнего сына

Новости Беларуси. Днём 29 июля в Ветковском районе мужчина утонул, спасая тонущего в реке Сож сына.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, в воскресенье на берегу реки отдыхали несколько семей.

В определённый момент игравший в воде 9-летний мальчик оказался в глубоком месте и начал тонуть. На помощь ребёнку поспешил его 46-летний отец. Гомельчанин сумел вытащить ребёнка, но сам не смог выбраться.

Утром в того же дня произошло утопление в Гомеле. Рыбачивший 58-летний мужчина решил искупаться. Во время плавания гражданин ушёл под воду. Проходивший мимо человек попытался помочь тонувшему, но не смог. Мужчину извлекли прибывшие спасатели. Были проведены реанимационные мероприятия, но гражданин погиб.

Ещё один несчастный случай произошёл 28 июля. В урочище Шубино Ветковского района погиб 37-летний мужчина.

По данным фактам проводятся проверки, назначены экспертизы. С начала года в Гомельской области утонули 29 человек.

Летом 2018 года в Светлогорском районе утонул пастух.