Специальный номер издания «Шарли Эбдо» посвятили годовщине нападения террористов на редакцию

Новости Франции. Во Франции вышел специальный номер сатирического издания «Шарли Эбдо». Его посвятили годовщине нападения террористов на редакцию. На обложке преступник с бородой в окровавленной одежде, с масонским треугольником на голове и автоматом Калашникова за спиной. «Убийца по-прежнему в бегах» — именно так подписали карикатуру. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни идею осудили, другие же полагают, что это призыв к совместной борьбе с терроризмом.

Напомним, 7 января минувшего года в офис «Шарли Эбдо» ворвалась группа вооруженных людей и расстреляла сотрудников редакции. Тогда погибли 12 человек. В эти дни в Париже усилены меры безопасности, в городе проходят памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.