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Специальный номер издания «Шарли Эбдо» посвятили годовщине нападения террористов на редакцию

06 января 2016 17:08
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Новости Франции. Во Франции вышел специальный номер сатирического издания «Шарли Эбдо». Его посвятили годовщине нападения террористов на редакцию. На обложке преступник с бородой в окровавленной одежде, с масонским треугольником на голове и автоматом Калашникова за спиной. «Убийца по-прежнему в бегах» — именно так подписали карикатуру. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни идею осудили,  другие же полагают, что это призыв к совместной борьбе с терроризмом.

Напомним, 7 января минувшего года в офис «Шарли Эбдо» ворвалась группа вооруженных людей и расстреляла сотрудников редакции. Тогда погибли 12 человек. В эти дни в Париже усилены меры безопасности, в городе проходят памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Теракт

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