В Чехии перевернулся автобус с белорусскими детьми: 15 человек пострадали, двое – в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. 6 января в Чехии перевернулся туристический автобус с белорусами. В салоне находилось 49 человек.

Министерство иностранных дел Беларуси (официальный Twitter-аккаунт):

Туристическая группа из 49 человек (дети вместе с родителями) следовали из Праги во Вроцлав. По предварительной информации, жертв нет. Госпитализированы более 15 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

Мальчика и девочку в больницу экстренно доставили на вертолете.

Предварительно сообщается, что у подростка травмы большей части тела, у девочки повреждения рук и ног. У остальных детей ушибы и рваные раны.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, работают психологи.

Остальные туристы ожидают отправки в Беларусь, к ним направлен дополнительный автотранспорт.

Министерство иностранных дел Беларуси (официальный Twitter-аккаунт):

Посольство Беларуси контактирует с полицией, подразделениями МЧС, представителями туристической компании. Списки пострадавших уточняются.

ДТП произошло около 11 часов по местному времени.

По предварительной версии полиции, на скользкой дороге автобус занесло, и машина перевернулась на правый бок.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, в Чехии сейчас наблюдаются сложные погодные условия: в стране уже вторые сутки идут сильные снегопады.