В Чехии перевернулся автобус с белорусскими детьми: 15 человек пострадали, двое – в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. 6 января в Чехии перевернулся туристический автобус с белорусами. В салоне находилось 49 человек.
Министерство иностранных дел Беларуси (официальный Twitter-аккаунт):
Туристическая группа из 49 человек (дети вместе с родителями) следовали из Праги во Вроцлав. По предварительной информации, жертв нет. Госпитализированы более 15 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.
Мальчика и девочку в больницу экстренно доставили на вертолете.
Предварительно сообщается, что у подростка травмы большей части тела, у девочки повреждения рук и ног. У остальных детей ушибы и рваные раны.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, работают психологи.
Остальные туристы ожидают отправки в Беларусь, к ним направлен дополнительный автотранспорт.
Министерство иностранных дел Беларуси (официальный Twitter-аккаунт):
Посольство Беларуси контактирует с полицией, подразделениями МЧС, представителями туристической компании. Списки пострадавших уточняются.
ДТП произошло около 11 часов по местному времени.
По предварительной версии полиции, на скользкой дороге автобус занесло, и машина перевернулась на правый бок.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
К слову, в Чехии сейчас наблюдаются сложные погодные условия: в стране уже вторые сутки идут сильные снегопады.