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В саду известной британской актрисы, пропавшей без вести, обнаружены тела трех человек

06 января 2016 13:05
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Новости Великобритании. Страшная находка в Лондоне. У полицейских есть основания полагать, что тела, найденные в саду у крыльца дома известной британской актрисы, могут принадлежать хозяйке жилища и ее малолетним детям.

В саду известной британской актрисы, пропавшей без вести, обнаружены тела трех человек-1

Британская актриса Шан Блейк, прославившаяся после выхода на экраны сериала «Жители Ист-Энда», пропала без вести в середине декабря.  

В саду известной британской актрисы, пропавшей без вести, обнаружены тела трех человек-4

Вместе с женщиной бесследно исчезли ее сыновья: 8-летний Захария и 4-летний Амон.

В саду известной британской актрисы, пропавшей без вести, обнаружены тела трех человек-7


Фото: Дети Шан Блейк

Пол Монк, начальник отдела сыскной полиции Скотленд-Ярда:
С прискорбием сообщаем, что во время обыска, который проводился в фамильном доме в Ирите (район на востоке Лондона), мы обнаружили три тела на территории сада. Тела формально еще не идентифицированы, но, конечно же, дело теперь получило значительное развитие, и семья Шан была об этом проинформирована.

Через несколько дней после пропажи актрисы и ее детей правоохранители допросили бойфренда Шан Блейк. После общения с правоохранителями мужчина исчез. Его местонахождение неизвестно до сих пор. 

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Шан Блейк

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