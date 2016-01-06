В саду известной британской актрисы, пропавшей без вести, обнаружены тела трех человек

Новости Великобритании. Страшная находка в Лондоне. У полицейских есть основания полагать, что тела, найденные в саду у крыльца дома известной британской актрисы, могут принадлежать хозяйке жилища и ее малолетним детям.

Пол Монк, начальник отдела сыскной полиции Скотленд-Ярда:

С прискорбием сообщаем, что во время обыска, который проводился в фамильном доме в Ирите (район на востоке Лондона), мы обнаружили три тела на территории сада. Тела формально еще не идентифицированы, но, конечно же, дело теперь получило значительное развитие, и семья Шан была об этом проинформирована.

Через несколько дней после пропажи актрисы и ее детей правоохранители допросили бойфренда Шан Блейк. После общения с правоохранителями мужчина исчез. Его местонахождение неизвестно до сих пор.