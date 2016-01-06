До 7 лет лишения свободы грозит женщине, присвоившей коробку с 52 млн. рублей в аптеке

Новости Беларуси. Курьезная ситуация произошла в одной из минских аптек. Девушка по невнимательности оставила коробку, в которой были 52 млн. рублей. Причем принадлежали деньги не ей, а подруге.

Девушка положила коробку с деньгами на стойку для ручной клади и стала приобретать препараты. Рассчитавшись с фармацевтом, она покинула аптеку, забыв при этом коробку с деньгами. Стоявшая за ней в очереди женщина решила посмотреть, что находится в коробке. Увидев деньги, она не растерялась и сказала, что вернет пропажу забывчивой девушке, ведь там якобы указан номер телефона. Затем женщина поспешно покинула аптеку.

Примечательно, что о забытых деньгах девушка вспомнила не сразу. И когда вернулась уже с подругой в аптеку, то, разумеется, ничего там не нашла.

При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги взяла 55-летняя минчанка. Когда оперативники наведались к ней домой, вся сумма была на месте. То ли женщина не успела их потратить, а может и правда собиралась вернуть...

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса. Возможные последствия — лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.