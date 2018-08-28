Сотрудники МЧС перекрыли 2 конфорки газовой плиты. В Марьиной Горке спасли 60-летнюю женщину

Новости Беларуси. В Марьиной Горке сотрудники МЧС спасли 60-летнюю женщину.

По информации МЧС, утром двадцать седьмого августа было получено сообщение, что в одном из подъездов по улице Новая ощущается запах газа.

Работники МЧС, которые прибыли на место инцидента, подтвердили, что на втором этаже 5-этажного дома присутствует запах газа. Была перекрыта подача газа в дом.

Спасатели проникли в окно кухни квартиры и перекрыли две конфорки газовой плиты. В квартире без сознания была обнаружена 60-летняя хозяйка квартиры. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Женщина оказалась от госпитализации после оказания медпомощи.