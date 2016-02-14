Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом?

Новости Беларуси. В зимнее время участились случаи отравления угарным газом. Без запаха и цвета он уже стал причиной нескольких смертей белорусов. Трагедии в основном происходят по причине несоблюдения простых, но важных правил безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он связывает людей одной химической цепью, выводя свою формулу страшной трагедии.

Пресловутое «без вкуса – без цвета - без запаха» фактически оставляет и без шанса на спасение. Потому наш собеседник Евгений все еще не может поверить, что в схватке с угарным газом его отец выжил, борясь до последнего вдоха. Буквально.

Евгений Борисенко, житель деревни Несята (Могилевская область):

К этому окну отец подполз, почему он живым и остался. От пола свежий воздух идет. 4 или 5 дней лежал в коме. Когда приезжаешь сюда, очень больно.

Пожара не было, в спальне, возможно, из-за сигареты тихонечко себе тлел матрас, и этого вполне хватило, чтобы едва не убить отца Евгения. Катастрофа воздействия угарного газа в том, что уничтожение начинается с главного: гемоглобин соединяется с окисью углерода, и кровь просто не может транспортировать кислород. Это как подорвать рельсы прямо под несущимся поездом.

Андрей Рудой, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы:

Все зависит от концентрации. К примеру, если концентрация 0,02 – человек идет вдоль автострады, через 6 часов он получит отравление. Но, если концентрация 1-2% в окружающем воздухе, достаточно 3 минут, чтобы возникла молниеносная форма. Чтобы спасти пациента, нужно моментально дать ему кислород.

Но потенциальные пациенты иногда, будто сознательно, перекрывают себе доступ к заветному кислороду. Устраивая настоящие газовые камеры в своих же гаражах. Захотел погреться, завел машину да еще закрыл ворота, чтобы наверняка не околеть. Когда человек поймет, что отравился, уже физически даже не сможет открыть дверь автомобиля.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Сами продукты горения выделяются именно во внешнюю среду, и если мы эту среду изолируем, то все это будет именно в пространстве гаража. И воздействие на организм в течение длительного времени сравнимо с тем, что вы порезали себе вены.

Подобная ситуация может произойти и в загородном доме с печным отоплением. Раньше, чем нужно, закрыть заслонку - и дымовая завеса с продуктами горения может сделать дачный вояж последним.

Элементарные законы «уживания» с природным газом для многих все равно что дым в глаза. Но и у тех, кто говорит «гори они – все правила безопасности» – есть лишь один, зато абсолютно беспроигрышный вариант. Противогаз.

Если же с дачи передислоцироваться в квартирную кухню, стоит заметить, что угарный газ – это отработка природного, в идеале уходящая в дымовые каналы. Отводы забились – и опасности, кроме помещения, просто некуда деться. Но газовики нелишний раз напоминают: выключенная плита, случись что, спасет не только от угарного газа.

Хозяйка этой квартиры сама может провести ликбез по газовой безопасности, а вот Валентина Станиславовна даже растерялась. Ей казалось: все делает правильно, но даже кухонный аксессуар разжег критику специалиста.

Валентина Павлють, житель Дзержинска:

Единственное, что не проверяла я каждый раз уже эту тягу. Буду стараться.

Вот в таких мелочах, пожалуй, и вспоминаем о тяге к жизни, о том, что ее – порой по нашей же глупости - может сдуть как ветром, ветром таким же, что разбросал венки на могиле матери Евгения. Угарный газ позволил выжить его отцу, но в той же комнате убил самого родного человека в считанные минуты.

Совсем немного до 55. Она хотела успеть поднять внуков, помочь детям. Да что там, хотела просто жить! Но сегодня кладбищенские ленты до ужаса напоминают заградительные, как в тот страшный день перед домом, а вместо любимых полевых цветов – пластмасса на венках. Угарный газ – он и вправду без вкуса, без цвета, без запаха, если не считать черноты вместо будущего и привкуса непоправимого горя.