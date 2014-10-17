Сотрудник «Белтелекома» похищал интернет-трафик для «Атлант-телекома», возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) и по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Республики Беларусь.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы КГБ:

Сотрудниками управления безопасности в сфере информационных технологий КГБ Республики Беларусь и управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Республики Беларусь выявлена и пресечена преступная деятельность ответственного сотрудника РУП «Белтелеком», связанная с предоставлением для ИООО «Альтернативная цифровая сеть» скоростного доступа в сеть Интернет сверх нормы, закрепленной договорными отношениями.

Задержанные водворены в СИЗО КГБ. Предварительное расследование уголовного дела осуществляется следователями Следственного комитета Республики Беларусь.

От киберпреступлений в Беларуси ежегодно страдают не только компании, но и тысячи простых граждан.

Со скоростью одного клика ограбить банк или взломать целую жизнь. Интернет сегодня лакомый кусок для виртуальных мошенников по всему миру. Беларусь кибератаки, естественно, тоже не обходят стороной. На удочку аферистов ведутся даже получатели электронного спама. Якобы в Африке у вас осталось наследство в 9 миллионов долларов, но чтобы его получить нужно перечислить несколько тысяч долларов. И доверчивые белорусы деньги переводят! Не так давно в погоне за женихом-иностранцем жительница Сморгони отправила аферисту 3 тысячи долларов. Подробности этой истории вы узнаете из видео.