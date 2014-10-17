58-летняя минчанка, пропавшая неделю назад, найдена мертвой

Новости Беларуси. 58-летнюю минчанку искали несколько дней, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей, однако поиски не увенчались успехом.

Женщина пропала 9 октября. Около 16.00 она вышла с работы по улице Казинца и должна была уехать домой.

Но дома в тот вечер она так и не появилась. Утром следующего дня в милицию обратилась 20-летняя дочь пропавшей.

Пресс-служба Следственного комитета по г. Минску:

В ходе расследования установлены данные, указывающие на вероятно криминальный характер исчезновения разыскиваемой. В этой связи УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.139 Уголовного кодекса (убийство). В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками следственных подразделений и подразделений уголовного розыска установлено, что пропавшая минчанка 1955 г.р. стала жертвой убийства.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан, с ним работают следователи. В настоящий момент он дает признательные показания. В указанном им месте обнаружено тело погибшей.

Мотивы убийства еще предстоит установить.

Обстоятельства еще одного чудовищного преступления, совершенного летом прошлого года, шокировали общественность. Человеческую жизнь приравняли к стоимости обычной иномарки. По сути, женщину убили из-за груды металла. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России.

В результате оперативной работы, следователям удалось задержать лиц, причастных к преступлению. Подробности вы узнаете из видео.