Актрису фильма «Джанго освобожденный» нашли мертвой в лесном овраге

Новости США. О пропаже 32-летний голливудской актрисы Мисти Апхэм неделю назад заявил ее отец Чарльз Апхэм. Мужчина признался, что в последнее время дочь прибывала в депрессии, а иногда говорила о том, что хочет свести счеты с жизнью.

«Я не думаю, что она могла сама отобрать у себя жизнь. Не хочу думать, что моя дочь мертва», – говорил отец.

Накануне худшие опасения Апхэма подтвердились. Тело девушки обнаружили в пригороде Сиэтла в штате Вашингтон. При ней обнаружены документы на имя Апхэм.



Мисти Апхэм сыграла служанку в фильме «Август». Среди других заметных ее работ – роли в картинах «Замерзшая река» (2008) и «Джанго освобожденный» (2012).

Что толкнуло актрису на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

К несчастью, люди часто совершают необдуманные поступки - иногда от чрезмерной беспечности или по глупости. А иногда потому, что просто не хотят жить...

Проблема суицида – одна из серьезных проблем человечества, и причин тому множество. В числе основных можно назвать психические нарушения (депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость, шизофрения), а также физические заболевания (неврологические болезни, рак, ВИЧ-инфекция).

Жизнь Ирины Можаровой шла своим чередом: учеба в школе, занятия плаванием, увлечение народными танцами, замужество, рождение детей.

Тут в жизни Ирины происходит трагедия – умирает отец, но беда не приходит одна: спустя 3 месяца молодая женщина попадает в автомобильную аварию. Ирина выжила, но жить ей совсем не хотелось. Женщина постоянно думала о суициде. Но спустя 7,5 лет выход из непростой жизненной ситуации Ира нашла в новом увлечении. Спортивные танцы на инвалидных колясках в буквальном смысле вытащили Ирину из пропасти.

Подробности истории сильного человека вы узнаете из видео.