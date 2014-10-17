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Минск: 18-летняя студентка напала с ножом на пенсионерку в подъезде дома

17 октября 2014 08:27
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Новости Беларуси. Разбойное нападение средь бела дня. В Минске пенсионерка стала жертвой 18-летней хулиганки. Девушка попыталась выхватить у пожилой женщины сумочку, а получив отпор, нанесла потерпевшей два удара ножом в область лица и шеи.

Несмотря на ранения, 69-летняя женщина смогла выбраться на улицу и позвать на помощь.

Екатерина Васильева, очевидец:
Вообще страшно, страшно. Нападение произошло средь бела дня. Учитывая, что это подросток, худенькая девочка - страшно.

Добычей студентки стали мобильный телефон и 40 тысяч рублей.

Сейчас она задержана. Ее действиям дается правовая оценка, а потерпевшая пенсионерка уже выписана из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Билинская, пресс-офицер Первомайского РУВД:
Прибывшие сотрудники милиции, обследовав подъезд жилого дома, в котором произошло нападение, обнаружили нападавшую девушку на 8 этаже, где она затаилась, ожидав, что ее никто не заметит. Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась. Что побудило ее, приходится только догадываться.

# происшествия # Нападение # Светлана Билинская # Екатерина Васильева

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