В Берёзовском районе 6-летняя девочка случайно выпила растворитель

Новости Беларуси. В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 23 июля. Шестилетняя минчанка вместе с мамой гостила в Березовском районе у родственницы.

Ребенок обнаружил во дворе дома бутылку с растворителем, решил, что это вода и отпил из нее.

Мама пострадавшей находилась в это время в огороде. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Проводится проверка.

В минувшем году в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.