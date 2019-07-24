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В Берёзовском районе 6-летняя девочка случайно выпила растворитель

24 июля 2019 14:28
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Новости Беларуси. В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 23 июля. Шестилетняя минчанка вместе с мамой гостила в Березовском районе у родственницы.  

Ребенок обнаружил во дворе дома бутылку с растворителем, решил, что это вода и отпил из нее.  

Мама пострадавшей находилась в это время в огороде. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Проводится проверка.  

В минувшем году в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.  

Жидкость находилась в бутылке от газировки (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия

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