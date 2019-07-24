В Берёзовском районе 6-летняя девочка случайно выпила растворитель

Новости Беларуси. В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось 23 июля. Шестилетняя минчанка вместе с мамой гостила в Березовском районе у родственницы.
Ребенок обнаружил во дворе дома бутылку с растворителем, решил, что это вода и отпил из нее.
Мама пострадавшей находилась в это время в огороде. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Проводится проверка.
В минувшем году в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.
Жидкость находилась в бутылке от газировки (читать далее).