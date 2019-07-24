Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске. Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Новости Беларуси. Водитель легковушки совершил наезд на 63-летнюю женщину в Витебске. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Новости Беларуси. Водитель легковушки совершил наезд на 63-летнюю женщину в Витебске. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
На улице Буденного 23 июля около 22.10 женщина переходила автодорогу вне перехода. Водитель легковушки увидел пешехода в последний момент. Избежать наезда не удалось. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Специалисты проводят проверку по факту происшествия.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
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