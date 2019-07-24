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Неизвестный стрелял в белорусского дипломата в Анкаре. Подробности ЧП

24 июля 2019 19:45
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Новости Беларуси. В Анкаре при вооруженном нападении тяжело ранен советник посольства Беларуси в Турции. Дипломату сделали операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

Неизвестный стрелял в белорусского дипломата в Анкаре. Подробности ЧП-1

Сам стрелявший покончил с собой. Об этом каналу СТВ сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси – Анатолий Глаз.

Также известно, что нападавший был соседом нашего соотечественника по дому, отставной военный. Причиной нападения, по предварительным данным, называется бытовая ссора.

# Стрельба # Александр Поганшев # Анатолий Глаз # Фотофакт

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