Неизвестный стрелял в белорусского дипломата в Анкаре. Подробности ЧП

Новости Беларуси. В Анкаре при вооруженном нападении тяжело ранен советник посольства Беларуси в Турции. Дипломату сделали операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

Сам стрелявший покончил с собой. Об этом каналу СТВ сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси – Анатолий Глаз.

Также известно, что нападавший был соседом нашего соотечественника по дому, отставной военный. Причиной нападения, по предварительным данным, называется бытовая ссора.