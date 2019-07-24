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16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

24 июля 2019 19:49
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Новости Беларуси. ЧП в Оршанском районе. 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области-1

К месту незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Спасатели провели обследование на предмет возможного повреждения ёмкостей с пропаном. К счастью, утечки не произошло.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области-4

Пострадавших в связи с инцидентом также нет. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области-7

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области-9

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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