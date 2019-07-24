16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

Новости Беларуси. ЧП в Оршанском районе. 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Спасатели провели обследование на предмет возможного повреждения ёмкостей с пропаном. К счастью, утечки не произошло.