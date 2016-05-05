Состояние девочки, выпавшей из окна в Барановичах, средней степени тяжести

Новости Беларуси. В результате падения на асфальт двухлетняя девочка получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины. Ребенка доставили в реанимацию. Как рассказали в Следственном комитете,

сейчас девочку перевели в нейрохирургическое отделение.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

Девочка находится в сознании, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. В момент выпадения из окна в квартире находились 38-летняя мать девочки и ее 12-летний брат. Дети перед этим вернулись с улицы. Пока они там игрались, женщина занималась дома уборкой и проветривала детскую комнату. Когда мальчик с младшей сестренкой находились в зале, мама вышла на кухню. Спустя несколько минут ее окликнул сын. Мальчик пояснил, что услышал крик сестры из детской. Зайдя в комнату, он понял, что девочка выпала из окна.



Напомним, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов в Барановичах, в среду днем (здесь подробнее).

Со слов мамы, малютка часто залазила на подоконник. Поэтому для безопасности со стеклопакета были сняты ручки.

Семья, в которой едва не произошла трагедия, многодетная. Родители воспитывают четырех детей.

По предварительным выводам, причиной произошедшего стал несчастный случай. Дальнейшая проверка проводится органами внутренних дел.

Это уже третий трагический случай за последние несколько суток. Во вторник в Минске с седьмого этажа упал двухлетний ребенок. В среду на детской площадке в Минске погибла шестилетняя девочка. Все эти трагедии объединяет одно: в роковой момент родителей не оказалось рядом.