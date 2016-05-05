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Пьяный водитель на Audi вылетел в кювет в Пружанском районе

05 мая 2016 14:19
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Новости Беларуси. За рулем Audi находился 68-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

УГАИ УВД Брестского облисполкома:
По предварительной информации, 68-летний житель г.п.Ружаны, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,7 промилле), управляя автомобилем марки «Ауди 80», двигался по автодороге «Слоним-Высокое». На 55 км автодороги съехал на правую по ходу движения обочину, затем допустил занос автомобиля и его опрокидывание в правый по ходу движения кювет.

Между тем, количество «пьяных» ДТП на дорогах страны с начала года снизилось вдвое.

Как отмечают специалисты, арифметика проста: чем выше ответственности, тем меньше желания пересекать запретную черту. О том, как изменилась ситуация на дороге и чем помогают пользователи соцсетей – здесь подробности.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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