В Барановичах 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

Новости Беларуси. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов в Барановичах. Несчастный случай произошел, когда мать детей занималась уборкой. Окно в детской комнате было открыто для проветривания.

В квартире проживает многодетная семья. По предварительной информации, мама отправила двоих младших детей – 12-летнего сына с сестричкой, которой нет еще 3 лет, гулять. Сама занялась дома уборкой. В какой-то момент дети вернулись. Девочка захотела посмотреть мультики, мама включила компьютер и вышла из комнаты.

Малютка забралась на подоконник. Не удержалась на ногах и выпала из окна.

Девочка с закрытой черепно-мозговой травмой доставлена в больницу. По последним данным, ее перевели из реанимации в общую палату.

Владимир, работник ЖКХ (региональному порталу Intex-press):

Скорая помощь примчалась буквально через несколько минут. Я видел, как забирали малышку. Она упала прямо на отмостку, в самом углу многоэтажки. Девочка плакала. Следом за «скорой» приехала и милиция.

Новые подробности несчастного случая здесь.

Накануне в Минске трагедией закончилась прогулка 6-летней девочки. Вечером ребенка без признаков жизни на горке заметили прохожие. Они оказали первую помощь и вызвали скорую.

В тяжелом состоянии девочку доставили в больницу. К сожалению, врачи оказались бессильны. Скорее всего, ребенок зацепился одеждой за перила горки. Здесь подробнее.