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6-летняя девочка погибла на детской площадке: СК выясняет обстоятельства

05 мая 2016 07:45
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства гибели шестилетней девочки. Накануне вечером ребёнка без признаков жизни на горке заметили прохожие. Они оказали первую помощь и вызвали скорую.

В тяжёлом состоянии девочку доставили в больницу. К сожалению, врачи оказались бессильны. Скорее всего, ребёнок  зацепился одеждой за перила горки.

Елена Постоянова:
Вчера вечером через окно увидели, как здесь стояла скорая помощь, милиция, что вот такое случилось, что ребенок на спортивной кофточке, то ли веревочкой была завязана, то ли так за качели зацепилась. И ребенок чуть не повесился. Проходящий человек, мужчина, вроде как снял, начал делать искусственное дыхание.

На месте работала следственная группа, а также сотрудники комитета судебных экспертиз и лично глава следственного комитета. Были опрошены очевидцы трагедии. Назначен ряд дополнительных проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гибель детей # Елена Постоянова

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