СМИ: врачи диагностировали у избитой певицы Ирины Дубцовой сотрясение мозга

Новости России. Российская певица Ирина Дубцова проходит комплексное обследование, по результатам которого станет ясно, насколько серьезный вред ее здоровью нанесли в Новом Уренгое.

Как сообщают российские издания, ссылаясь на пресс-секретаря певицы, у женщины диагностировали сотрясение головного мозга.

Напомним, несколько дней назад в Новом Уренгое произошел неприятный инцидент с участием Дубцовой и дочери известного бизнесмена. По прилету в аэропорт, пассажиров встречал автомобиль. Пока собирались все пассажиры, Ирина попросила девушку прикрыть дверь машины: певица была простужена. Девушке, наоборот, нужен был свежий воздух.

Ирина Дубцова (запись в Instagram):

Мы вышли из самолета и сели в один автомобиль, который предоставляли пассажирам VIP, чтобы доехать до здания аэропорта. Нам пришлось подождать пару минут других пассажиров и, поскольку я приехала в Новый Уренгой с температурой 37,9, я в вежливой форме попросила попутчицу прикрыть дверь автомобиля, на что та неадекватно нахамила мне. Я не стала отвечать грубиянке. Как только мы зашли в здание аэропорта, девушка повернулась и ударила меня по лицу. Я, конечно, вызвала полицию и написала на нее заявление.