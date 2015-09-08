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СК: тело 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир столицы

08 сентября 2015 07:07
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 9-летнего мальчика. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 сентября в одной из квартир столицы.

Кроме того, у подъезда дома найдено тело женщины, как выяснилось, матери одного из одноклассников погибшего мальчика.

СК: тело 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир столицы-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В одной из квартир города Минска был обнаружен с признаками насильственной смерти 9-летний мальчик, также во дворе этого дома было обнаружено тело женщины 1983 года рождения с признаками падения с высоты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точные причины смерти мальчика и женщины.

Возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководства ведомства. 

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Юлия Гончарова

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