СК: тело 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир столицы

Кроме того, у подъезда дома найдено тело женщины, как выяснилось, матери одного из одноклассников погибшего мальчика.

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 9-летнего мальчика. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 сентября в одной из квартир столицы.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В одной из квартир города Минска был обнаружен с признаками насильственной смерти 9-летний мальчик, также во дворе этого дома было обнаружено тело женщины 1983 года рождения с признаками падения с высоты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точные причины смерти мальчика и женщины.

Возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководства ведомства.