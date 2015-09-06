В Борисовском районе в лесу найден труп новорожденного младенца

Новости Беларуси. Страшная находка в Борисовском районе. В лесу в воскресенье днем найден труп новорожденного младенца.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официального представителя управления Следственного комитета, правоохранители обнаружили женщину со следами недавней родовой деятельности при отсутствии ребенка, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.