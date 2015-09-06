Прямой эфир

В Борисовском районе в лесу найден труп новорожденного младенца

06 сентября 2015 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страшная находка в Борисовском районе. В лесу в воскресенье днем найден труп новорожденного младенца. 

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официального представителя управления Следственного комитета, правоохранители обнаружили женщину со следами недавней родовой деятельности при отсутствии ребенка, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранители и волонтеры ищут пропавшую в Борисове женщину на 37-й неделе беременности.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
21-летний витебчанин брал взятки с желающих получить водительское удостоверение
06 сентября 2015 12:53

21-летний витебчанин брал взятки с желающих получить водительское удостоверение

В Испании гоночный автомобиль влетел в зрителей: погибли 6 человек, среди них беременная женщина
06 сентября 2015 11:09

В Испании гоночный автомобиль влетел в зрителей: погибли 6 человек, среди них беременная женщина

«Побои есть, и они зафиксированы»: в Новом Уренгое певицу Ирину Дубцову избила дочь известного бизнесмена
05 сентября 2015 14:38

«Побои есть, и они зафиксированы»: в Новом Уренгое певицу Ирину Дубцову избила дочь известного бизнесмена