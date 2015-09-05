«Побои есть, и они зафиксированы»: в Новом Уренгое певицу Ирину Дубцову избила дочь известного бизнесмена

Новости России. Певица и композитор Ирина Дубцова накануне оказалась втянута в крайне неприятную историю.

В аэропорту Нового Уренгоя произошел конфликт с участием Ирины и дочери известного бизнесмена Дарьи Андреевой. Недопонимание возникло на почве разногласий, возникших в микроавтобусе, который в аэропорту встречал пассажиров бизнес-класса.

По сообщению начальника пресс-службы управления на транспорте МВД по УрФО, одна из сторон написала заявление по факту оскорблений, а другая – по факту нанесения телесных повреждений.

Ирина Дубцова в своем Insragram сообщила о том, что прибыла на Ямал с выступлением. После того, как приземлился борт, на котором летела артистка, ее и других пассажиров бизнес-класса встречал автобус. Рядом с Дубцовой оказалась девушка, которая летела с ней из Москвы. Пока ждали последнего пассажира, Ирина попросила попутчицу прикрыть дверь транспортного средства: певица была простужена. Девушке, наоборот, нужен был свежий воздух – в ход пошли кулаки.

Ирина Дубцова (запись в Instagram):

Мы вышли из самолета и сели в один автомобиль, который предоставляли пассажирам VIP, чтобы доехать до здания аэропорта. Нам пришлось подождать пару минут других пассажиров и, поскольку я приехала в Новый Уренгой с температурой 37,9, я в вежливой форме попросила попутчицу прикрыть дверь автомобиля, на что та неадекватно нахамила мне. Я не стала отвечать грубиянке. Как только мы зашли в здание аэропорта, девушка повернулась и ударила меня по лицу. Я, конечно, вызвала полицию и написала на нее заявление.

Конфликт между девушками перешел в социальные сети, где обе стороны обмениваются сообщениями, рассказывая свое видение произошедшего.

Как утверждает Дарья Андреева, она не била певицу, а просто махнула рукой. Кроме того, Дарья обвинила певицу в том, что та была в нетрезвом состоянии и вела себя крайне неадекватно.

Ирина Дубцова (запись в Instagram):

Надеюсь, что мое заявление в полицию не растворится без следа и дойдет до адресата. Врач аэропорта на месте происшествия был, всё зафиксировал. И даже мою температуру 37,1 и резко подскочившее давление. Дверь в микроавтобусе я попросила закрыть по причине того, что я простужена. Вот еще одна ложь от Дарьи Андреевой. Как она сказала, «нет побоев, нет уголовного дела». Побои есть и они зафиксированы.